Janne Kuokkanen pelasi vielä kaudella 2018-2019 Carolina Hurricanesissa. Kuva: Mark LoMoglio/Icon Sportswire/AOP

Oulun Kärpät ja NHL-seura New Jersey Devils ovat sopineet hyökkääjä Janne Kuokkasen ottelukohtaisesta lainasta Kärppiin. Laina kestää marraskuun maaottelutaukoon asti. Kärpät kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Kuokkanen on NHL-seura New Jersey Devilsin sopimuspelaaja. Laina tuli Kärpille ajankohtaiseksi, kun hyökkääjä Aku Räty loukkaantui U20-joukkueen pelissä ja on sivussa peleistä tämän hetken arvion mukaan kuusi viikkoa.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Ahon mukaan Kuokkasen laina takaa Kärpille kokoonpanon riittävän laajuuden

– Olemme aikaisemmin sanoneet, ettemme aio ottaa lyhtyaikaisia NHL-lainoja. Akun loukkaantuminen pakotti meidät kuitenkin reagoimaan. Jannen lainan myötä meillä on 15 hyökkääjää lukittuna Liigan kokoonpanoon, Aho sanoo Kärppien tiedotteessa.

Kuokkanen on ollut tuttu näky Raksilassa alkusyksystä, sillä hyökkääjä on harjoitellut Kärppien mukana.

Ahon mukaan Kuokkanen sopii erinomaisesti Kärppiin.

– Hän on juuri ottamassa sen askeleen vakiopelaajaksi NHL:ssä, joten kyseessä on erinomainen nuori pelaaja.

Oulunsalossa syntynyt Kuokkanen siirtyi juoniori-ikäisenä Kiekko-Laserista Oulun Kärppien juniorijoukkueisiin. Hän pelasi keväällä 2016 myös yhden ottelun liigajoukueessa. Tuolloin 17-vuotias Kuokkanen iski tähän mennessä ainoaksi jääneessä liigapelissään kaksi maalia.

Kaudesta 2016-2017 Kuokkanen on pelannut Atlantin toisella puolella. NHL-pelejä vyölle on tähän mennessä kertynyt 12. Farmiliiga AHL:ssä Kuokkanen teki viime kaudella 56 ottelussa 48 tehopistettä.