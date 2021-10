Kärpät on sarjassa neljäntenä. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Kärpät taistelee Liigan runkosarjapisteistä perjantaina HIFK:n vieraana Helsingissä. Oululaisjoukkueella on terästäytymisen paikka, sillä se jäi edellisessä pelissä ensimmäistä kertaa kokonaan ilman sarjapisteitä, kun KooKoo vei ottelun nimiinsä 4–3.

HIFK on pelannut alkukaudella ailahtelevaisesti ja on sarjassa seitsemäntenä. Varmaa on, että Ville Peltosen johtamalla ryhmällä on näyttämisen halua perjantai-illan ottelussa omassa kotikaukalossaan.

Kärppien paras pistemies alkukaudella on ollut hyökkääjä Saku Mäenalanen. Hän on summannut yhdeksässä pelissä tehot 1+9=10. HIFK:n tehokkain on ollut konkarihyökkääjä Olli Palola, joka on tehnyt yhdeksässä ottelussa tehot 2+7=9.

Illan juhlakalu on Kärppien Aleksi Mustonen, joka saa 400 pääsarjapeliä täyteen. Jokereiden kasvatti pelaa toista kauttaan Kärppien nutussa.

Kärppien kokoonpano illan otteluun:

Hyökkäysketjut

Hermonen – Mäenalanen – Leskinen

Pyörälä – Wellman – Emanuelsson

Koivunen – Mustonen – Aaltonen

Tieksola – Koskenkorva – Räty Ak.

Puolustajat

Ohtamaa – Niemelä M.

Byström – Niemelä T.

Teppo – Niskala

Tiuraniemi

Maalivahdit

Galimov

(Kokko)