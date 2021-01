Mikko Manner on kärppäuransa kovimmassa paikassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Arkisto

Oululaiset kiekkojännärit odottavat illalla suurella mielenkiinnolla, minkälaisella peli-ilmeellä ja suoritustasolla jääkiekkoliigassa pahasti sukeltanut Kärpät luistelee kaukaloon Turun Palloseuraa vastaan. Ilman yleisöä pelattava liigakamppailu alkaa Raksilassa kello 18.30.

Kärppien haaste on kohtuullisen kova, sillä TPS on jäänyt lokakuun lopun jälkeen pelaamissaan 14 pelissä pisteittä vain kerran. Kärpät on puolestaan jäänyt samalla otannalla nollille peräti seitsemän kertaa, joten turkulaisjoukkue luistelee Raksilan kiekkoiltamiin hienoisena ennakkosuosikkina ensimmäistä kertaa miesmuistiin.