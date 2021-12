Kärppien Julius Hermonen nauttii jokaisella solullaan liigakiekkoilijan arjesta. Kuva: Pekka Peura

Kärpät on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen Julius Hermosen kanssa. 24-vuotias hyökkääjä on Kärppien oma kasvatti, joka pelaa kolmatta kauttaan seuran edustusjoukkueessa.

– Julle (Hermonen) on vakiinnuttanut paikkansa liigajoukkueessamme. Hän on hyvä kahden suunnan hyökkääjä. Olemme iloisia, että Julle jatkaa riveissämme, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho sanoo.

Sulavaliikkeinen Hermonen on pelannut tällä kaudella kaikki Kärppien 26 runkosarjaottelua. Hän on saalistanut tehopisteet 2+6=8 ja kantanut paljon vastuuta joukkueensa alivoimapelissä.

Hermonen kokee, että jatkosopimus kasvattajaseuran kanssa oli paras mahdollinen ratkaisu tässä vaiheessa uraa.

– Täällä on hyvä yhteisö ja mukava ympäristö. Harjoituksissa on aina hyvä sparraus, kun on kovia pelaajia vastassa. Nuori pelaaja kehittyy sitä kautta.

– Henkilökohtainen tavoitteeni on päästä mahdollisimman korkealle sarjatasolle urani aikana. Se vaatii sen, että pystyn Kärpissä ottamaan vielä steppejä eteenpäin, tekemään voittavia asioita joka päivä ja saamaan omaa peliä entistä varmemmaksi, Hermonen toteaa Kärppien tiedotteessa.