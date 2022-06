Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho on innoissaan Björkqvistin saapumisesta Kärppiin. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kärpät on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen Kasper Björkqvistin kanssa.

Ouluun siirtyvä 24-vuotias laitahyökkääjä on kotoisin Espoosta ja Bluesin kasvatti. Suomessa hän on pelannut myös KooKoossa kaudella 2020–2021. Syksystä 2016 lähtien Björkqvist on pelannut pääsääntöisesti Pohjois-Amerikassa.

Björkqvist teki NHL-debyyttinsä tammikuussa. Kaikkiaan kuudessa NHL:n puolella pelatusta pelistä hän kerrytti pistesaldon 1+0=1. Hänet varattiin vuonna 2016 toisella kierroksella Pittsburgh Penguinsiin. Vuosina 2019–2022 Björkqvist pelasi 65 AHL-ottelua ja kaudet 2016–2019 hän pelasi yliopistosarja NCAA:ssa ja edusti Providence Collegea.

Kärppien urheilujohtaja Harri Aho uskoo, että Björkqvist istuu hyvin tulevan kauden kärppäjoukkueeseen.

– Hän on hyväluonteinen joukkuepelaaja, joka tulee varmasti olemaan tärkeä palanen tulevan kauden joukkuetta, Aho kommentoi.

Myös Björkqvist itse kertoo odottavansa innolla aikaansa Oulussa.

– Olen keskustellut valmennuksen ja seurajohdon kanssa, ja on ollut hienoa kuulla minkälaiset arvot ja tavoitteet ohjaavat joukkueen toimintaa, Björkqvist sanoo Kärppien tiedotteessa.