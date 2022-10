Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoo Kärppien aloittaneen kauden vahvasti, mutta otteen hieman livenneen viime peleissä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kuukausi sitten alkanut jääkiekkoliiga on pyörinyt jo hyvän tovin. Suurin osa joukkueista on jo ylittänyt kymmenen pelin rajapyykin, jonka jälkeen on perinteisesti ensimmäisten johtopäätösten aika.

Kärpät on sarjataulukossa tällä hetkellä sijalla kahdeksan, mutta oululaisjoukkue on pelannut vain yhdeksän peliä, mikä on jopa kolme ottelua eniten tahkonneita vähemmän. Niinpä Kärppiä arvioitaessa luonnollinen lähtökohta on tarkastella joukkueen sijoitusta pistekeskiarvon perusteella.