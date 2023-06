Mikko Niemelä Kärpissä kaudella 2019–2020. Kuva: Jukka Leinonen

Kärppien edustusjoukkueessa kaudella 2008–2009 debytoinut puolustaja Mikko Niemelä ei pelaa ensi kaudella kasvattajaseuransa riveissä.

Kärpät tiedotti keskiviikkona, että Niemelän ja seuran välinen ensi kautta koskeva pelaajasopimus on purettu. Yleensä purkuilmoitus kielii siitä, että pelaaja on löytänyt uuden työnantajan, mutta ainakin toistaiseksi Niemelä on vielä vailla joukkuetta.