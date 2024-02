Jääkiekkoliigan sisäisten siirtojen takaraja oli ja meni keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Pelaajaliikenne jäi tällä kertaa harvinaisen vähäiseksi.

Suurin syy on takarajan siirtyminen helmikuun puolivälistä tammikuun loppuun. Runkosarjaa on pelaamatta vielä noin neljäsosa, minkä ansiosta SaiPaa lukuun ottamatta jokaisella joukkueella on aito mahdollisuus kivuta vielä pudotuspeleihin.