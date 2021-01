Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) patistaa ihmisiä ottamaan rokotteen heti, kun se on omahdollista. Arkistokuva. Kuva: Jussi Leinonen

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä on huolissaan sosiaalisen median keskusteluilmapiiristä, jossa monenlaiset vaikuttajat ovat ilmaisseet suhtautuvansa koronarokotteeseen negatiivisesti. Osa on kehottanut jopa seuraajiaan olemaan ottamatta rokotetta. Erilaiset salaliittoteoriat ovat tulleet maailmalta myös Suomeen.

– Tällainen toiminta on edesvastuutonta, ja viranomaisilla tulisi olla edes jotain keinoja suoranaisen disinformaation levittämisen estämiseksi tai ainakin tällaisesta pitäisi voida määrätä seuraamuksia, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Kärnä nostaa esille esimerkiksi entisen kohukiekkoilija Jere Karalahden ja omaa eduskuntaryhmäänsä nykyään miehittävän kansanedustaja Ano Turtiaisen, entinen huippu-urheilija hänkin. Molemmat ovat sosiaalisessa mediassa esittäneet rokotevastaisia mielipiteitä.

– Tällainen toiminta on hyvin vaarallista.

Kärnän mielestä jokainen koronavirusrokotteesta ilman lääketieteellistä syytä kieltäytyvä on epäisänmaallinen.

– Olemme nähneet millaista tuhoa ja kärsimystä tämä virus on saanut aikaan. Otan itse koronavirusrokotteen välittömästi, kun se on mahdollista, ja toivon todella, että niin tekee jokainen vastuullinen ja isänmaallinen suomalainen. Pseudotieteen levittäminen ja pelkojen lietsominen koronarokotetta kohtaan tällaisessa vakavassa tilanteessa on hyvin epäisänmaallista. Mitä nopeammin saamme kansan rokotettua ja saavutamme kattavan laumasuojan, sen parempi kaikille ja ennen kaikkea parempi Suomelle kansakuntana.

Kansanedustaja kertoo myös harkitsevansa lakialoitetta, jolla kriminalisoitaisiin kansalliselle turvallisuudelle ja kansanterveydelle haitallisen disinformaation levittäminen.

Pitäisikö ihmisille sitten määrätä velvoite ottaa koronarokote?

Kärnä toteaa Kalevalle, että hänen mielestään pakkorokottamisen on oltava korkean kynnyksen takana.

– Se vaatisi varmasti vielä huomattavasti pahempaa tilannetta kuin nyt, mutta sellaiseenkin olisi syytä valmistautua.

Kärnän mielestä velvoitteita pitäisi kuitenkin asettaa esimerkiksi vanhusten parissa työskenteleville. Keinot tähän ovat hänen mielestään työnantajilla.

Kansanedustaja uskoo, että suomalaiset ottavat kaikesta huolimatta riittävän laajalti koronarokotteen. Äärimmäisen huolissaan hän kuitenkin sanoo asiasta olevansa.