Kärnän mukaan risteilyalausten kannattaisi nyt korona-aikana suunnata Tallinnan ja Tukholman sijaan Kemiin.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä esittää vaikeuksissa oleville laivayhtiöille, että ne alkaisivat liikennöidä risteilyjään Tukholman ja Tallinnan sijaan Kemiin.

– Monelle matkailijalle Kemi on eksoottisempi kokemus kuin Tallinna tai Tukholma, jotka ovat monelle jo tuttuja. Kemihän on Perämeren piilossa oleva helmi, jossa on paljon koettavaa Lumilinnasta jäänmurtaja Sampoon. Ympäristössä on myös mukavat retkeilymaastot ja karu arkkitehtuuri on myös näkemisen arvoinen.