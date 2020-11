Helsinki

Matkustajalaiva Viking Grace sai pohjakosketuksen lauantaina.

Karille ajanut Viking Linen matkustaja-autolautta Viking Grace on sunnuntain vastaisen yön aikana hinattu Maarianhaminan satamaan Ahvenanmaalla.

Siirrosta kertoi Länsi-Suomen merivartiosto Twitterissä. Alus kiinnitettiin sataman laituripaikalleen ennen aamuneljää. Matkustajat evakuoidaan laivasta Maarianhaminan satamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sunnuntaiaamun aikana.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo STT:lle, että hinaus onnistui hyvin. Alus päätettiin siirtää jo yöllä, kun hinaajat olivat paikalla.

– Tämän päivän aikana matkustajat saavat matkustaa koteihinsa Ruotsiin ja Suomeen, Boijer-Svahnström sanoo.

Pohdinnassa on myös mahdollisuus, että matkustajat voisivat olla Gracella siihen asti, että he pääsevät toisiin laivoihin. Siirtyminen toisiin laivoihin voi kestää alkuiltapäivään. Boijer-Svahnström sanoo, että Maarianhaminassa on paljon liikennettä kahden aikoihin.

Itse karille ajanut laiva siirretään Turun korjaustelakalle lähipäivinä. Gabriella-alus korvaa Gracen maanantai-illasta lähtien.

Edellisestä onnettomuudesta vain kaksi kuukautta

Viking Grace ajoi karille lauantaina iltapäivällä Maarianhaminan edustalla rannan tuntumassa. Aluksessa ei ollut vuotoja, eikä ihmishenkiä ollut välittömässä vaarassa. Laivassa oli tapahtumahetkellä yhteensä 331 matkustajaa ja 98 miehistön jäsentä.

Syy karilleajoon oli ilmeisesti kova tuuli, kertoi Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund STT:lle lauantaina iltapäivällä.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut alustavan tutkinnan Viking Gracen karilleajosta. Varsinaisen tutkinnan käynnistämisestä päätetään muutaman päivän sisällä.

Kyse on jo toisesta lyhyen ajan sisään tapahtuneesta onnettomuudesta Viking Linelle. Yhtiön Amorella-alus ajoi karille syyskuussa Ahvenanmaan saaristossa, minkä jälkeen se siirrettiin korjaustelakalle Naantaliin.