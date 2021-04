Ravintoloiden terasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka. Niin sanottu tanssikielto ja asiakaspaikkojen rajoitukset eivät koske terasseja. Kuva: Jussi Leinonen

Ravintoloiden rajoitukset säilyvät Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa yhä ennallaan. Anniskelu päättyy ravintoloissa kello 22.

Niissä ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.