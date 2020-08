Ulkomaisen työvoiman mukanaan tuomia koronatartuntoja ehkäistään tiukennetulla karanteenisuosituksella. Kuva: Timo Marttila

THL tiukensi omaehtoisen karanteenin ohjeistusta lauantaina. Nyt omaehtoisessa karanteenissa tulisi välttää kaikkea muuta kuin välttämätöntä liikkumista kodin ulkopuolella. Välttämättömäksi asioinniksi määritellään esimerkiksi lääkärikäynti. Työpaikalle meneminen ei ole enää suositeltavaa.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kommentoi lauantaina Ylelle, että tiukennus johtuu siitä, ettei Suomeen palatessa ole noudatettu omaehtoista karanteenia.

Matkailun lisäksi Suomessa tiedetään useampi tapaus, jossa koronaviruksen tartuntaryppäitä on syntynyt ulkomaisen työvoiman mukana. Tartuntaryppäitä on todettu esimerkiksi marjatilalla Päijät-Hämeessa heinäkuun puolessa välissä sekä Turussa ulkomailta tulleiden työntekijöiden asuntolassa ja rakennustyömaalla pääkaupunkiseudulla kesäkuun lopulla.

Aiemmin matkustusrajoitusten piirissä olevista maista tulevat velvoitettiin jäämään omaehtoiseen karanteeniin, jossa kuitenkin työpaikalle meneminen oli sallittua. Testaaminen ja tartuntaketjujen jäljittäminen alkoi siinä vaiheessa, kun työpaikalla oleva henkilö on alkanut oireilla.

Jatkossakin kohdistettua lentokenttätestausta

STM:n valmiusjohtaja Pekka Tulokas kertoo, että ulkomailta saapuvien koronatestausta pyritään jatkamaan ja tehostamaan. Kohdennettua testausta harjoitettiin perjantaina Helsinki-Vantaan lentokentällä, kun Romaniasta saapuneen lennon kaikki matkustajat ohjattiin koronatestiin. Myös Turkuun lauantaina Pohjois-Makedoniasta saapuneen lennon kaikki matkustajat ohjattiin koronatestiin.

– Kyse oli siitä, että Balkanin alueelta on tullut tartuntaketjuja Suomeen. Pyrimme saamaan käsityksen siitä, voidaanko tartuntoja saada kiinni kohdistetulla testauksella ja kuinka tehokasta se on, Tulokas sanoo.

Tulokkaan mukaan STM:n rajanylityspaikkojen terveysturvallisuustyöryhmässä ei kuitenkaan ole selvitetty, voidaanko testaus kohdistaa nimenomaan Suomeen saapuviin vierastyöläisiin.

Tulokas mainitsee, että työmatkaliikenteeseen kiinnitetään tällä hetkellä erityistä huomiota Torniossa, jossa on suunnitteilla maarajaliikenteen terveysturvallisuuden mallinnus.

– Keinovalikoimassa on kohdennettuja toimia, koska siellä on vilkas työmatkaliikenne ja tietyiltä alueilta tartuntatapauksia tullut. Pohdinnassa on ollut esimerkiksi yhteistyö yritysten kanssa [tartuntojen ehkäisemiseksi].

Lääkäri voi määrätä karanteeniin

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo sähköpostitse, että mikäli omaehtoista karanteenia ei noudateta, lääkäri voi antaa karanteenimääräyksen. Näin olisi Varhilan mukaan voitu toimia, jos joku Romanian tai Pohjois-Makedonian lennoilta ei olisi suostunut koronatestiin.

Vierastyöläisiin kohdistetut tarkastukset ovat Varhilan mukaan kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulla.

Varhila kertoo sähköpostitse, että ulkomailta tulevien tartuntojen ehkäisemistä pohditaan alkuviikosta ministeriön kokouksessa.

– Käymme läpi sitä, mitä toimivaltuuksia säädökset antavat ennalta ehkäisemiselle. Nyt ei riitä se, että sairaaloiden kapasiteetti on hyvä ajatellen taudin kiihtymistä, vaan on kaikin tavoin estettävä taudin leviämistä jo ennen kuin sairaanhoitokapasiteettia tarvitaan.