Helsinki

Kuvituskuva Helsingin käräjäoikeudesta. Kuva: Silja Viitala

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kolme tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa vankeuteen Helsingin Koskelassa joulukuussa tehdystä murhasta. Myös uhri oli 16-vuotias poika.

Pojat tuomittiin kymmenen vuoden ja yhden kuukauden, yhdeksän vuoden ja kahden kuukauden sekä kahdeksan vuoden ja kahden kuukauden pituisiin vankeusrangaistuksiin. Syyttäjä oli vaatinut heille murhasta nuorina henkilöinä 12 vuoden, 11 vuoden sekä yhdeksän ja puolen vuoden vankeusrangaistuksia.

Käräjäoikeuden mukaan tuomittujen täytyi pitää varsin todennäköisenä, että uhri kuolee heidän menettelynsä seurauksena.

– Vastaajilla on ollut yhteisymmärrys tekoon ja he ovat osallistuneet siihen tavalla, jota käräjäoikeus on pitänyt yhdessä tehtynä. Tekotapaa on pidetty erityisen raakana ja julmana. Tekijöitä on ollut kolme, väkivaltaa on kohdistettu asianomistajaan yli kolme tuntia ja teossa on käytetty tekovälineitä, käräjäoikeus toteaa tuomiosta annetussa tiedotteessa.

Olivat mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeisia

Oikeuden mukaan kunkin tuomitun osalla otettiin huomioon heidän osallisuutensa tekoon, joka on osaltaan vaikuttanut syyllisyyden määrään ja siten tuomitun rangaistuksen pituuteen.

Alaikäisten murhatuomiot ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Tuomituille tehtiin käräjäkäsittelyn aikana mielentilatutkimus, jonka mukaan he olivat tapahtuma-aikaan syyntakeisia eli ymmärsivät tekonsa.

Suomessa alaikäistä ei voi tuomita murhasta elinkautiseen, vaan pisin mahdollinen vankeusrangaistus on 12 vuotta. Lisäksi ensikertalaisena tuomittu alaikäinen pääsee ehdonalaiseen vapauteen kärsittyään rangaistuksestaan kolmanneksen. Rangaistuksessa huomioidaan myös tutkintavankeudessa vietetty aika. Koskelan murhasta epäillyt ovat olleet vangittuina joulukuusta lähtien.

STT ei julkaise alaikäisten tuomittujen nimiä.

Pitkäaikaista ja voimakasta väkivaltaa

Kaksi syytetyistä tunsi uhrin päiväkodista lähtien, kolmas syytetty tutustui tähän vasta viime syksynä. Oikeuden mukaan kolmikko kohdisti uhriin pitkäaikaista, moninaista ja voimakasta väkivaltaa.

Pojat kokoontuivat puistoon perjantaina 4. joulukuuta yhden syytetyn syntymäpäivän takia. Oikeuden mukaan syytetyt suunnittelivat ennakkoon juottavansa uhrin humalaan ja kohdistavansa tähän väkivaltaa.

Väkivalta kesti oikeuden mukaan noin kolme tuntia. Sen jälkeen syytetyt poistuivat paikalta ja jättivät tiedottoman uhrin makaamaan maahan. Oikeuden mukaan uhrin kehossa oli yli sata vammaa.

Oikeudessa syytetyt kiistivät murhan, mutta myönsivät väkivallan vähäisempinä rikoksina.

Viranomaisten toiminnasta ei aloitettu esitutkintaa

Helsingin poliisi teki myös esiselvityksen lastensuojelun ja koulun toiminnasta ennen henkirikosta. Aiemmin tällä viikolla poliisi kertoi, ettei asiassa aloiteta varsinaista esitutkintaa, koska ketään ei ole syytä epäillä virkarikoksesta.

Henkirikoksen tutkinnasta poliisi kertoi julkisuuteen, että uhri oli ennen veritekoa joutunut pitkään jatkuneen kiusaamisen ja useiden pahoinpitelyjen uhriksi. Poliisi on myös kertonut uhrin huoltajien suostumuksella, että poika oli lastensuojelun asiakas ja hänet oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle.

Koulua ja lastensuojelua koskeneen esiselvityksen mukaan uhria kiusattiin koulussa, muttei jatkuvasti, ja koulu oli puuttunut kaikkiin sen tietoon tulleisiin kiusaamistekoihin asianmukaisesti. Lastenkodissa taas uhrin ajateltiin jääneen omasta tahdostaan kateisiin, kun hän ei palannut yksikköön perjantai-iltana. Pojan perään soiteltiin, mutta häntä ei lähdetty etsimään, koska hänen ei ajateltu olleen vaarassa.

Henkirikos paljastui maanantaiaamuna, kun rakennusmies löysi uhrin ruumiin Koskelan sairaalan lähistöltä.