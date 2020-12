Helsingin käräjäoikeus odottaa Nuorisosäätiön lausumaa Verohallinnon jättämään konkurssihakemukseen. Säätiöllä on seitsemän päivää aikaa vastata lausumapyyntöön, joka on lähetetty maanantaina 7. joulukuuta. Verohallinto haki Nuorisosäätiötä konkurssiin viime perjantaina.

Verohallinnon saatavat säätiöltä ovat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Konkurssihakemuksen perustelujen mukaan säätiön saneeerausohjelma on keskeytetty maksukyvyttömyyden vuoksi. Verohallinnon näkemyksen mukaan maksukyvyttömyyttä ei voi poistaa saneerausohjelman avulla.

Helsingin käräjäoikeus määräsi viime torstaina Nuorisosäätiön yritys­saneerausmenettelyn lakkaamaan. Nuorisosäätiö valittaa ratkaisusta.

– Katsomme, että päätös ei ole oikein. Tulemme valittamaan hovioikeuteen ja pyrimme varmistamaan sitä kautta yritys­saneerauksen jatkon, sanoi Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jari Laine viime viikolla Lännen Medialle.

Laineen mukaan säätiö pyrkii hakemaan toimeenpanokieltoa konkurssihakemuksille, jotta valitustie saneerauksen keskeyttämisestä saadaan käytyä läpi.

Nuorisosäätiön vuokra-asunnoissa asuu tällä hetkellä 4 200 nuorta. Säätiön toiminnan tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen.

Nuorisosäätiöstä on meneillään poikkeuksellinen laaja talousrikostutkinta. Säätiö ajautui talousvaikeuksiin keskustataustaisten ex-johtajien Perttu Nousiaisen ja Aki Haaron toimien vuoksi.

Laaja saneerausohjelma

Saneerausohjelmasta käy ilmi, että Nousiainen ja Haaro jättivät jälkeensä noin 335 miljoonan euron velat Nuorisosäätiölle. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Säätiön nykyjohto on tehnyt Nousiaisen ja Haaron toimista lukuisia tutkintapyyntöjä poliisille.

Oikeus katsoi, että myös aiempiin Nuorisosäätiön johtohenkilöihin kohdistuva rikostutkinta on este saneerausmenettelyn jatkamiselle, koska ei ole ilmennyt sellaisia laissa tarkoitettuja vastasyitä, jotka oikeuttaisivat menettelyn jatkamisen.

Saneerausmenettelyn keskeyttämistä vaativat Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej (OFOK), Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw (OFOP), puolalainen BSWW Trust Sp. z o.o. (BSWW), Yleisrahoitus 2 Oy ja Confido Invest Oy. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa 24. marras­kuuta.

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi lähelle konkurssia ajautuneen Nuorisosäätiön saneerausmenettelyyn huhtikuussa 2019. Saneerausohjelmassa Nuorisosäätiön vakuudettomista veloista ehdotettiin leikattavaksi 97,13 prosenttia.

Saneerauksen tavoitteena on ollut, että säätiö luopuu kokonaan vapaarahoitteisten kohteiden rakentamisesta ja saa taloutensa tervehtymään.

OFOP:lle säätiöllä on vakuudetonta velkaa noin 15 miljoonaa euroa. Vastaavasti OFOK:lla on vakuudettomia saatavia sää­tiöltä noin 5,5 miljoonaa euroa ja BSWW Trustilla 6,34 miljoonaa euroa. Tilanteen tekee mielenkiintoiseksi se, että Nuorisosäätiö on nostanut takaisinsaantikanteen BSWW:ta vastaan.

Nuorisosäätiö katsoo, että velan taustalla on ylihintainen kauppa Helsingin Kampissa Lastenkodinkatu 5:ssä sijaitsevasta kiinteistöstä. Confidon kanssa Nuorisosäätiöllä on noin 300 000 euron riitainen velka.