Kuvituskuva. Kuvan kauha ei liity yrityksen kalustoon. Kuva: Sari Kihnula

Oulun käräjäoikeus on keskiviikkona asettanut oulaistelaisen yrityksen, Suvanto Infra Oy:n, konkurssiin.

Konkurssipesän hoitajaksi on nimetty asianajaja Antti Myllymäki. Hänen mukaansa konkurssipäätös on annettu päivällä kello 13, minkä jälkeen päätös on tiedotettu velkojillekin.