Yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat Münchenissä Saksassa tuottivat suomalaisille iloisen yllätyksen. Suomalaiset urheilijat saavuttivat enemmän kuin kotiyleisö tohti odottaa: kaksi kultamitalia, yhden hopean ja yhden pronssin.

Herkku on harvinaista. Suomi on viimeksi tuonut EM-kisoista neljä mitalia 40 vuotta sitten Ateenasta, josta tuli yksi kulta ja kolme pronssia. Aiempi kahden kullan kisa on 16 vuoden takaa Göteborgista.