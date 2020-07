Kanye West esiintyi Pori Jazzeilla vuonna 2006. Nyt hän vakuuttaa haastavansa tosi-tv:stä presidentiksi ponnistaneen Donald Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin itsenäisenä ehdokkaana. Kuva: Jussi Partanen

Yhdysvaltalainen raptähti Kanye West ilmoittautui lauantaina Yhdysvaltain presidenttikilpailuun. West ilmoitti aikeistaan Twitterissä.

Tosin sunnuntaina ei ollut selvää, onko West täyttänyt tarvittavia virallisia papereita. BBC:n mukaan Westin nimeä ei löydy presidenttiehdokkaiden listalta.

Mies kuitenkin vakuutti todella pyrkivänsä Yhdysvaltain presidentiksi.

Monissa osavaltioissa itsenäisten ehdokkaiden asettautuminen ehdolle on vielä mahdollista.

– Meidän täytyy toteuttaa Amerikan lupaus luottamalla Jumalaan, yhdistämällä visiomme ja rakentamalla tulevaisuuttamme, West kirjoitti Twitterissä.

Hän oli lisännyt viestiin emojin Amerikan lipusta ja hashtagin "#2020VISION".

Vaimo some-tähti

43-vuotias West on vaimonsa Kim Kardashian Westin kanssa vieraillut presidentti Donald Trumpin luona Valkoisessa talossa ja hän onkin aiemmin tukenut Trumpia.

Westin vaimo Kim Kardashian West on yksi Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimmista sosiaalisen median julkkiksista.

Kim Kardashian West on viime vuosina pitänyt Yhdysvalloissa esillä vankiloiden ongelmia ja saanut Trumpin vapauttamaan vankeja.

Sähköautoyhtiö Teslan Elon Musk antoi tukensa

Kanye West sai jo ehdokkuudelleen tukea sähköautoyhtiö Teslan ja avaruusyhtiö SpaceX:n toimitusjohtajalta Elon Muskilta.

Pori Jazzeilla esiintynyt West on yksi maailman myydyimmistä artisteista. Hän veti kesällä 2006 Kirjurinluotoon noin 18 000 katsojaa.

Hän on julkisuudessa kertonut muun muassa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään.

MAGA-lippis päässä

Republikaanien Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin mahdollinen haastaminen itsenäisenä ehdokkaana on siitä erikoinen ratkaisu, että West on aiemmin tukenut nimenomaan Trumpin valintaa presidentiksi ja esiintynyt Trumpin kannattajien "Make America Great Again" -lippalakki päässään.

Hän on kertonut, että mustaihoisten oletetaan äänestävän demokraatteja, mutta se ei pidä kaikkien kohdalla paikkaansa.

West on aiemminkin väittänyt pyrkivänsä presidentiksi, kun hän MTV:n gaalassa 2015 sanoi aikovansa presidentiksi vuonna 2020. Vaalit ovat marraskuussa.

Mahdollisuudet mitättömät

Jos West todella pyrkii presidentiksi, hänen omat mahdollisuutensa ovat mitättömät.

Itsenäinen ehdokas voi kuitenkin tehdä hallaa jommallekummalle pääpuolueiden ehdokkaalle viemällä heiltä tärkeitä ääniä vaa'ankieliosavaltioissa.

Päästäkseen ehdokkaaksi Westin pitäisi kerätä riittävä määrä allekirjoituksia osavaltioissa, joissa itsenäisen ehdokkaan nimeämisen takaraja ei ole kulunut umpeen.

Joissakin osavaltioissa määräaika on jo mennyt.