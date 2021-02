Helsinki

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja puoluesihteerit tyrmäsivät ehdotuksen yksimielisesti. Arkistokuva.

Kansliapäällikkö Pekka Timonen vahvistaa STT:lle, että oikeusministeriön virkamiehet esittivät kuntavaalien siirtoa koronan takia. Timosen mukaan esitys perustui kokonaisarviointiin, johon vaikuttivat erityisesti terveysturvallisuusriskit.

– Meillä on kaksi eri asiaa, eli ensinnäkin perinteinen vaaliturvallisuus: se, että vaalit ovat turvallisesti ja luotettavasti järjestetyt ja että demokratia toteutuu vaaleissa. Toinen on terveysturvallisuus, joka on näiden vaalien erityispiirre. Näiden yhdistelmään tämä arvio perustui, hän sanoo.

Mikä oli suurin huolenaihe?

– En tämän pidemmälle mene tässä asiassa, Timonen sanoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja puoluesihteerit tyrmäsivät ehdotuksen yksimielisesti. Vaalien järjestelyä jatketaan Timosen mukaan normaalisti. Ne on tarkoitus järjestää 18. huhtikuuta.

Oikeusministeriöllä ja puoluesihteereillä oli eilen illalla yhteinen kokous, jossa esityksestä kerrottiin.

