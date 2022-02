Anna-Kaisa Liedeksen mukaan tarinankerronta on runolaulussa keskeistä, mutta vaatii keskittymiskykyä. – Vaikka olemme tottuneet radiohittien kolmen minuutin biiseihin, asettuminen tarinan äärelle voi olla puhuttelevaa, hän sanoo. Kuva: Mauri Ratilainen

Onko runolaululla sijaa nykypäivässä? Koska laulettu, suusta suuhun kulkenut traditio on katkennut, sitä on täytynyt pitää elossa kirjallisen kulttuurin kautta. Merkittävimmässä roolissa on ollut kansalliseepos Kalevala.

1900-luvun alussa runolaulu oli hiipua kokonaan. Sittemmin perinteen elvyttämiseen on herätty monin tavoin.