Panu Savolainen (keskellä) ja JPP-yhtye konsertoi Riossa viime keskiviikkona osana Oulun musiikkijuhlien jazz-etno-sarjaa. Kuva: Ville Paasimaa

Konsertti

Oulun musiikkijuhlien jazz–etno-sarja: Panu Savolainen ja JPP-yhtye teatteri Riossa 15.11.

Vibrafonisti Panu Savolainen ja JPP ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2016. Savolaisen (s. 1990) tausta on jazzissa, mutta hänen musiikkinsa on avautunut muillekin alueille. Pelimannimusiikista ponnistava, liki kansallisaarteeksi kehittynyt, JPP aloitti toimintansa jo 1980-luvun alussa Järvelän pikkupelimanneina. Molempien "kotipesän" musiikki on alkujaan toiminut tanssimusiikkina, mutta jazzin ja kansanmusiikin kehitys harmonian ja rytmin alueella on ollut melko erilaista.