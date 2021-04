Kansanedustaja Ano Turtiainen sanoo suhtautuvansa poliisiin samalla tavalla kuin sodassa pitää suhtautua pahimpaan viholliseen.

Turtiainen ilmoittaa Facebookissa julkaistussa kirjoituksessa, ettei luota enää poliisiin. Poliisi ei hänen mukaansa suojele kansalaisia.

Hän viittaa julkaisussa viime viikonloppuna Helsingissä järjestettyyn koronarajoitusten vastaiseen mielenosoitukseen sekä yrityksensä poliisilta saamaan uhkasakkoon.

Oman eduskuntaryhmänsä muodostava Turtiainen myös kirjoittaa maailman olevan sodassa ja ettei usko tilanteesta selvittävän "ilman pahempia rähinöitä".

– Muistakaa, kaikki mitä tulee tapahtumaan, on korkeimman kädessä, ja on tarkoitettu tapahtuvan. Meidän on aika puolustautua keskuudessamme elävää vihollista vastaan, ja meidän täytyy saada se käännytettyä puolellemme, Turtiainen kirjoittaa.

"Uhkauksenomaisella" tviitillä ei seurauksia

Salaliittoteorioita sosiaalisessa mediassa levittänyt ja esimerkiksi koronaa huijaukseksi kutsunut Turtiainen on aiemmin tässä kuussa kirjoittanut, että viranomaiset maailmanlaajuisesti ovat pahan ohjauksessa.

Eduskunnan puhemiehistö ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat käsittelivät viime viikolla Turtiaisen aiempaa tviittiä, jota eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) luonnehti "uhkauksenomaiseksi".

– Ystäväni sanoi - "olen valmis tappamaan, jos jollekin tässä maassa pakolla laitetaan maski." No, en minäkään sellaista katsoisi sivusta. Terveisiä kollegoille, jotka olette maskipakon kannalla, Turtiainen oli kirjoittanut tuolloin.

Turtiainen ei saanut toiminnastaan huomautusta tai muita seuraamuksia. Vehviläisen mukaan eduskunnalla ei ole mahdollisuuksia puuttua kansanedustajien toimintaan eduskunnan ulkopuolella.

– Meidän yhteinen viestimme oli, että emme tietenkään hyväksy minkäänlaista väkivaltaan liittyvää puhetapaa emmekä väkivallalla uhkailua, olipa se sitten avointa tai piilotettua, Vehviläinen sanoi STT:lle kokouksen jälkeen.