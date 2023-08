Tulevana lauantaina 5. elokuuta Turkansaaren ulkomuseossa tuuletetaan kansallispukuja.

Elokuun 5. päivää juhlitaan kansallispuvun syntymäpäivänä ja sen kunniaksi kansa kokoontuu tuulettamaan kansallispukujaan erilaisiin tapahtumiin ympäri Suomen.

Oulussa tämän vuoden tuuletustapahtuman järjestää Turkansaaren ulkomuseo yhdessä Oulun Kalevalaisten kanssa.

Tuuletustapahtuman tarkoituksena on koota kansallispuvuista kiinnostuneita yhteen ja tarjota mahdollisuus tuulettaa kansallispukua tai sen osia rennoissa merkeissä.

Turkansaaren kansallispukujen tuuletustapahtuma alkaa Turkansaaren kirkossa kello 12, missä on Turkansaaren ulkomuseon historiaa käsittelevä opastus.

Tämän jälkeen tuulettajat kokoontuvat yhteiskuvanottoon piha-alueelle ja noin klo 13.30 kansallispukuvaikuttaja Leena Korpi esittelee tuulettajien pukuja museoalueella.

Tuuletustapahtumaan voi pukeutua niin kansallispukuun, kansanpukuun, muinaispukuun tai ”Tuunaa mun perinne” (TMP) -tyyliin, joka tarkoittaa kansallispuvun osan yhdistämistä nykyvaatteisiin.

Paikalle voi totta kai tulla myös ilman kansallispukua tai sen osia nauttimaan tunnelmasta ja tutustumaan suomalaiseen pukuperinteeseen.

Kansallispukuun tai TMP-pukeutujille on tuuletuspäivänä vapaa pääsy museoalueelle. Muuten pääsymaksut museoalueelle ovat aikuisilta 10 € ja opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä 7 €. Alle 18-vuotiaille on vapaa pääsy. Valtakunnallisella Museokortilla ja Kaikukortilla sisäänpääsy on ilmainen.