Työministeri Tuula Haatainen sanoo saavansa paljon palautetta kansalaisilta, jotka syystä tai toisesta ovat ajautuneet pahaan velkakierteeseen ja minkäänlaista ratkaisua ei ole näköpiirissä. Kuva: Mauri Ratilainen

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoo, että velallisten asema on askarruttanut häntä jo pitkään. Ministerinä hän saa paljon palautetta kansalaisilta, jotka syystä tai toisesta ovat ajautuneet pahaan velkakierteeseen ja minkäänlaista ratkaisua ei ole näköpiirissä.

Velkakierteen syitä on monia. Joillakin henkilökohtaisen talouden hallinta ontuu ja he turvautuvat pikavippeihin. Työttömyys, sairaus tai avioero saattaa aiheuttaa velkojen kasaantumista. Myös yksinyrittäjyys voi päätyä siihen, että yrittäjä on korviaan myöden veloissa.