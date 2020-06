Kuvaaja Janne Körkkö teki maanantaina löydön Äimäraution rannalla: kuollut hylje oli ajautunut kaislikkoon. Kuva: Janne Körkkö

Luonnoneläimiä on viime aikoina nähty Oulun kaupunkialueella useamman kerran. Hirvet ovat seikkailleet Alppilassa ja Tuirassa, ja rannalta on löytynyt kuollut hylje. Kenelle raadon hävittäminen kuuluu?

Mitä pitäisi tehdä, jos kaupunkialueella löytää eläimen raadon, Ruokaviraston villi- ja vesieläinpatologian jaostopäällikkö Riikka Holopainen?

– Jos epäilee, että kuollut eläin on sairastanut eläimiin tai ihmiseen tarttuvaa tautia tai jos kuolleita eläimiä löytyy useita, aina kannattaa ensin ottaa yhteyttä paikalliseen eläinlääkintäviranomaiseen kuten kunnaneläinlääkäriin. Hän osaa ohjeistaa, onko tarvetta jatkotutkimuksille tai näytteen lähettämiselle Ruokavirastoon. Jatko riippuu esimerkiksi siitä, mikä eläin on kyseessä ja onko kyse yksittäisestä eläimestä vai onko niitä useita. Yksittäinen eläin on voinut jäädä petoeläimen uhriksi tai vaikka auton alle, eikä kuolema aina viittaa tautiin.