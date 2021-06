Oulu

Seuraava paasaus saattaa kuulostaa tutulta. Olen jo pitkään kirjoittanut saman sanoman jokaisten vaalien alla.

Tähän saakka olen kirjoitusteni otsikoissa kehottanut kansalaisia välttämään tyhmyyttä, mutta kokeillaan tällä kertaa kannustavampaa otetta.

Ennakkoon äänensä kuntavaaleissa on antanut hieman vajaa kolmannes oululaisista äänioikeutetuista. Lopullista äänestysprosenttia on hankala ennakoida, mutta aikaisemman perusteella uurnilla on tainnut valitettavasti piipahtaa jo yli puolet niistä, jotka äänioikeuttaan käyttävät.

Niille, jotka ratkaisujaan vielä pohtivat, on paikallaan muistuttaa, että vaikka ehdolla oleva naapurin isäntä tai emäntä kuinka kiva olisi, hänelle annettu ääni menee ensisijaisesti hänen listalleen. Jos äänestämäsi tuttu ei tule valituksi, saatat omalla äänelläsi edesauttaa vallankahvaan hänen puoluetoverinsa, jota pidät ääliömäisenä öykkärinä.

Meikäläisessä systeemissä ainoastaan presidenttiä valittaessa ääni menee suoraan jollekin ihmiselle. Kaikissa muissa vaaleissa puolueen tai muun listan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet lasketaan yhteen. Sen perusteella määrittyy listan saamat paikat. Henkilökohtaiset äänet ratkaisevat vasta sen, kenelle listan ehdokkaista paikat menevät.

Vaikka äänestämäsi ehdokas olisikin niiden joukossa, jotka valtuustoon valitaan, ei ole mitään takeita, että juuri hän istuu päättämässä. Kuten Forum24:n tästä jutusta käy ilmi, osa valituista jättää erinäisistä syistä kauden kokonaan kesken ja osa voi olla säännöllisestikin estynyt osallistumasta päätöksentekoon.

Niissä tapauksissa paikkaamaan nousevat varavaltuutetut samoilta listoilta.

Edellä kerrotun luulisi olevan kaikille erikseen sanomattakin selvää. Luultavasti useimmille onkin.

Siitä huolimatta vaaleista toiseen, niin tälläkin kertaa, kuulee puhuttavan, kuinka aiotaan äänestää puolueen sijaan henkilöä.

Niinkin on luonnollisesti vapaus halutessaan menetellä, mutta suotavaa olisi tehdä se edes tietoisesti.

Näin ollen ja kertauksen vuoksi: Kansalainen, älä ole tyhmä. Ole viisas. Tiedä, mihin kallisarvoinen äänesi menee.