Kahdeksannetta kertaa järjestettävän Art Ii Biennaali In the Air - Ilmassa teoksissa tarkastellaan tänä vuonna ilman merkitystä luonnolle, ihmisille ja elämälle ylipäätään. Biennaali järjestetään 15.-19.6 ja gallerianäyttely on avoinna 15.6.-2.7.2022. Kyseessä on Taidekeskus Kulttuurikauppilan organisoima joka toinen vuosi järjestettävä taidetapahtuma.

Teos vuoden 2020 Art Ii Biennaalista, jonka teemana oli maa. Kuvassa oululaiset taiteilijat Karoliina Niemelä (vas.) ja Pirjo Lempeä Kuva: Janne Körkkö

Biennaalissa nähdään 14 teosta, joista osa yhdistelee taiteen ja tieteen metodeja. Mukaan haki 150 taiteilijaa. Mukana on puolet kotimaisia ja puolet kansainvälisiä taiteilijoita. Taiteilijat ja teokset valinneeseen kuraattoritiimiin kuuluvat Minna Rainio, Mark Roberts sekä Jetta Huttunen.

Tapahtuman vastaava tuottaja Huttunen kertoo, että vuosi vuodelta suuremmaksi kasvaneesta hakijoiden joukosta oli vaikea valita parhaita. Mukaan päädyttiin ottamaan sellaiset teokset, jotka muodostavat mahdollisimman yhtenäisen ja laajan kokonaisuuden.

– Arvioimme mukaan hakeneita teoksia sen perusteella, mitkä niistä tukevat toisiaan parhaiten.

Biennaalin kokonaisuudesta haluttiin monipuolinen valitsemalla mahdollisimman monia eri tekniikoita hyödyntäviä teoksia. Mukana on esimerkiksi mediataidetta, äänitaidetta, installaatioita sekä ympäristötaidetta. Osaan teoksista myös yleisö pääsee osallistumaan.

Yksi teos taiteilijoineen kutsuttiin erikseen mukaan ohjelmaan. Towards Atmospheric Care on tutkija-taiteilijakaksikon työ, jossa yhdistellään tieteen ja taiteen osaamista sekä ilmastonmuutoksen aiheita.

Teoksissa ja tapahtuman järjestämisessä pyritään taidekeskuksen mukaan ottamaan huomioon kestävä kehitys sekä maapallon kestokyvyn rajat.

Edellinen biennaali järjestettiin kesällä 2020, jolloin koronasta huolimatta saatiin mukaan haalittua vajaa 2000 kävijää etähybriditeoksia hyödyntämällä. Tänä vuonna Huttunen toivoo tapahtuman pääsevän samoihin määriin.

– Ii on upea, luonnonläheinen paikka, ja toivonkin biennaalin tuovan kävijöille upeita luontoelämyksiä sekä tietynlaista maaseudun taikaa.

Taidetapahtuman teema oli jo ennalta määrätty.

– Vuoden 2018 biennaalin aikaan päätimme seurata elementtien teemaa. Silloin teemana oli vesi, vuoden 2020 oli maa, tänä vuonna on ilma joten ensi biennaalissa teemana on tuli, Huttunen naurahtaa.