Arkistokuva Kansainvälisiltä suurmarkkinoilta vuodelta 2019. Kuva: Pekka Peura

Oulussa pääsee loppuviikon aikana markkinatunnelmiin, kun kansainvälisten suurmarkkinoiden kiertue saapuu kaupunkiin.

Tällä kertaa markkinat ovat nimeltään Kansainväliset & suomalaiset suurmarkkinat. Mukana on yrittäjiä 25 eri maasta ja 15 Suomen eri maakunnasta. Osastoja on yhteensä yli 120. Kojuissa on myytävänä muun muassa ruokaa, taidetta, käsitöitä ja kukkia.

Oulussa suurmarkkinat ovat avoinna torstaista lauantaihin kello 10–20 ja sunnuntaina kello 10–18. Markkinapaikkana on Oulun Torinranta, Kaarlenväylä, Rantakatu ja Pakkahuoneenkatu.