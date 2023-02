Hotelli Raahen Hovin nykyisiin omistajiin kuuluva Ari Lahti on ehdolla kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n varapuheenjohtajaksi eurooppalaisten jäsenten kiintiössä. Hänet on asettanut ehdolle Suomen Palloliitto, jonka puheenjohtajana Lahti on toiminut vuodesta 2018 lähtien.

Hotelli Raahen Hovin liiketoiminta on nyt helmikuun alusta alkaen siirtynyt Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy:lle.