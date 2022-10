IAEA:n johtaja Rafael Grossi vieraili Zaporizhzhjan ydinvoimalassa syyskuun alussa. Kuva: D. CANDANO LARIS/IAEA HANDOUT

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja Rafael Grossi matkustaa Kiovaan ja Moskovaan vielä tällä viikolla keskustelemaan turvavyöhykkeen perustamisesta Zaporizhzhjan ydinvoimalalle Ukrainassa, järjestö kertoo.

Voimala ympäristöineen on ollut Venäjän joukkojen hallussa maaliskuusta lähtien. IAEA on toistuvasti vaatinut tulituksen lopettamista sen läheisyydessä.

Grossi sanoi tiistaina vieraillessaan Armenian pääkaupungissa Jerevanissa, ettei voimala ole tällä hetkellä vaarassa, varsinkin kun venäläiset ovat vapauttaneet voimalan johtajan Ihor Murashovin.

–Tärkein Murashovia koskeva asia on, että hänet on vapautettu, ja hän on palannut perheensä luokse, Grossi sanoi.

Ukrainan ydinvoimaviranomaisten mukaan venäläinen sotilaspartio otti Murashovin kiinni, kun hän oli lähtenyt voimalalta. Hänet vapautettiin kahden päivän pidätyksen jälkeen maanantaina.

Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin.