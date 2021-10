Tietovuoto paljastaa muun muassa venäläisoligarkkien omistuksia. Ylen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin suomalaiselle ystävälle Gennedi Timtshenkolle (kuvassa) järjestettiin yli miljardi euroa anonymien veroparatiisiyhtiöiden avulla. Kuva: YURI KOCHETKOV

Kansainvälisen toimittajaverkosto ICIJ on saanut haltuunsa suuren määrän asiakirjoja veroparatiisiyhtiöistä tietovuodossa. Verkosto kertoo saaneensa haltuun yli 11,9 miljoonaa asiakirjaa.

Suomesta ainoana mukana asiaa tutkimassa on ollut Ylen MOT-toimitus. ICIJ kutsuu tietovuotoa sen tähän mennessä laajamittaisimmaksi taloudelliseen salailuun liittyväksi paljastukseksi.

Pandoran papereiksi kutsutussa aineistossa on mukana tietoja ympäri maailmaa. Mukana on tietoja muun muassa poliitikoista, julkisuuden henkilöistä ja virkamiehistä. Tietovuodossa kerrotaan Washington Postin mukaan yli 29 000:sta veroparatiiseissa sijaitsevasta tilistä, mikä on yli kaksinkertainen määrä verrattuna vuoden 2016 Panaman papereissa kerrottuun.

Aineistossa mainitaan muun muassa 35 nykyistä ja entistä valtionjohtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien Jordanian kuningas ja Tshekin pääministeri. Asiakirjoissa esiintyy myös yli 330 poliitikkoa tai virkamiestä sekä yli 130 miljardööriä.

Esimerkiksi Yle on nostanut jutuissaan esiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin liittyvien henkilöiden omistukset. Tietovuodossa paljastetaan kymmeniä venäläisoligarkkien omistuksia. Yle kertoo muun muassa, että Putinin suomalaiselle ystävälle Gennadi Timtshenkolle järjestettiin yli miljardi euroa anonyymien veroparatiisiyhtiöiden avulla.

– Asiakkaani on aina noudattanut lakia liiketoimissaan. Kaikki viittaukset siihen, että hän olisi syyllistynyt tai osallistunut rahanpesuun, verojen välttelyyn tai mihinkään rikolliseen toimintaan, ovat täysin virheellisiä, Timtshenkon asianajaja vastasi Ylelle lähettämässään lausunnossa.

Ylen mukaan papereista paljastuu myös se, että Tshekin pääministeri Andrej Babiš omistaa veroparatiisivaroin ostetun huvilan Ranskassa.

Mediatietojen mukaan mukana on myös julkisuuden henkilöitä. Esiin ovat nousseet muun muassa kolumbialaisen laulajan Shakiran, Beatles-rumpali Ringo Starrin ja espanjalaisen laulajan Julio Iglesiaksen nimet.

Ainoana suomalaismediana tietovuotoa tutkinut Yle kertoo, että papereissa on mukana yli 200 suomalaista. Mukana ei kuitenkaan ole suomalaisten poliitikkojen tietoja.

Vuotoa on tutkinut yhteensä noin 600 toimittajaa 117:sta eri maasta.