Juttu Lasse Kukkosen uran lopettamisesta oli IIHF:n nettisivujen pääjuttuna keskiviikkona. Kuva: Kuvankaappaus IIHF:n sivuilta

Oulun Kärppien seuralegendan Lasse Kukkosen uran päättyminen on huomioitu myös Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n nettisivuilla. IIHF on tehnyt Kukkosesta artikkelin, joka on nostettu nettisivujen pääjutuksi.

Jutussa kerrataan Kukkosen uran vaiheita Kärppien junioreista NHL:n, KHL:n ja Ruotsin SHL:n kautta takaisin Ouluun. Maajoukkuetasolla uralle mahtuu neljät olympialaiset ja kymmenet maailmanmestaruuskisat, joista tuli useita mitaleja.

IIHF kertoo jutussaan, kuinka Kukkosen ura päättyi epätavallisissa oloissa koronakeväänä. Juttuun on poimittu Kukkosen sitaatteja Ylen haastattelusta.

Juttuun nostettu muun muassa Kukkosen tarinointia ikivanhoista hartiasuojistaan, joiden käytöstä hän ei luopunut missään vaiheessa uraansa.

Lasse Kukkonen kertoi jääkiekkouran lopettamisesta tiedotustilaisuudessa Oulussa 8. kesäkuuta.

