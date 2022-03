Kansainvälinen energiajärjestö IEA vaatii hallituksilta välittömiä hätätoimia öljyn kulutuksen leikkaamiseksi. Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mikä rajoittaa raakaöljyn tarjontaa.

IEA on laatinut kymmenen ehdotuksen listan tarpeellisista toimista. Niihin kuuluvat muun muassa etätöiden lisääminen sekä alhaisemmat nopeusrajoitukset.

– Venäjän Ukrainaa kohtaan suunnatun kauhistuttavan aggression seurauksena maailma saattaa joutua kasvokkain suurimman öljyn tarjontashokin kanssa vuosikymmeniin, varoittaa IEA:n pääsihteeri Fatih Birol tiedotteessa.

Hänen mukaansa taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset olisivat valtavia.

IEA laskee, että ehdotetuilla toimilla öljyn kulutus laskisi kehittyneissä maissa 2,7 miljoonalla tynnyrillä päivässä seuraavien neljän kuukauden aikana. Kulutus kehittyneissä maissa on tällä hetkellä 44–45 miljoonaa tynnyriä päivässä.

Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Ranskan ekologisesta siirtymästä vastaava ministeri Barbara Pompili painottaa, että kaikkien Euroopan maiden täytyy päästä irti riippuvaisuudesta fossiilisista polttoaineista niin nopeasti kuin mahdollista. Hän tähdentää, että tämä koskee aivan erityisesti venäläisiä fossiilisia polttoaineita.

– Se on absoluuttisen välttämätöntä ilmaston mutta myös energiaomavaraisuuden vuoksi, Pompili sanoo.

Diesel poikkeuksellisesti bensaa kalliimpaa

Venäjän hyökkäys on johtanut raakaöljyn hinnan räjähdysmäiseen nousuun. Perjantaina päivällä Brent-laadun hinta oli oilprice.com-sivuston mukaan vajaat 110 dollaria tynnyriltä. Korkeimmillaan Brentin hinta on käynyt kriisin aikana lähes 140 dollarissa.

Samalla bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet pilviin. 95E10-bensiinilitran keskihinta on noussut Suomessa noin 2,18 euroon, ilmenee polttoaine.net-sivustolta. Dieselin hinta on täysin poikkeuksellisesti noussut yli bensan hinnan, sillä dieselin keskihinta on peräti 2,26 euroa litralta.

IEA arvioi, että on olemassa todellinen riski hintojen merkittävästä noususta yli nykyisten hintojen tulevina kuukausina. Järjestö huomauttaa, että kevät merkitsee kesän huippukulutuskauden lähestymistä.

IEA pitää pettymyksenä sitä, että öljynviejämaiden järjestö Opec ja eräät muut öljynviejämaat mukaan lukien Venäjä eivät ole suostuneet lisäämään öljyn tarjontaa tarpeellisessa määrin.

Ankaria kieltoja vuoden 1973 öljykriisin aikana

Vuoden 1973 öljykriisin aikana energian kulutukselle asetettiin ankaria rajoituksia. Suomessa asetettiin muun muassa kattonopeus 80 kilometriin tunnissa.

Asuntojen ja toimistojen korkeimmaksi sallituksi lämpötilaksi määrättiin 20 astetta. Valomainokset kiellettiin, kuten myös näyteikkunavalaistus liikkeen ollessa kiinni.