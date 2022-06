Ensi vuonna toimintansa aloittavia hyvinvointialueita voi kuvata onnistumiseksi siinä mielessä, että vihdoin, noin 15 vuoden valmistelun ja kerta toisensa jälkeen myttyyn menneiden muutosyritysten jälkeen, sote-palveluiden tuottamistapa oikeasti muuttuu.

Niiden remonttitarpeesta on vallinnut varsin vahva yhteisymmärrys ainakin vuosikymmenen. Kaikissa puolueissa on tunnistettu ja tunnustettu, että nykymallilla ei voida jatkaa, jos halutaan rahojen riittävän. Suomen väestörakenne on yksinkertaisesti muuttumassa sellaiseksi, että palveluja tarvitaan lisää – ja se maksaa.