Kanadalaispanimon Huruhuru-oluen nimellä olikin kaksoismerkitys.

Kanadalaispanimo Hell's Basement tuskin tiesi, mitä on tekemässä, kun se päätti viattomasti nimetä uusiseelantilaistyylisen oluensa maorinkielisellä sanalla huruhuru.

Verkon käännöskoneet antavat sanan englanninkielisiksi vastineiksi muun muassa turkin, villan, karvan ja höyhenen. Panimo ajatteli viimeksi mainittua, sillä se halusi luoda oluestaan kuvan höyhenenkevyenä.

Panimo ei ollut ottanut yhteyttä maoreihin ennen tuotteen nimeämistä. Uuden-Seelannin Wellingtonissa Huruhuru-nimistä nahkakauppaa pitävä Ercan Karakoch sen sijaan oli.

Hän oli rekisteröinyt liikkeensä nimen paikallisella rekisteriviranomaisella. Maorinkielisen nimen käyttö vaatii myös viranomaisen maorineuvottelukunnan konsultoinnin. Lupa heltisi.

TV-kasvo otti yhteyttä

Hiljattain sekä Karakoch että Hell's Basement saivat yhteenoton maorilaiselta tv-kasvolta Te Hamua Nikoralta, joka kertoi, että huruhurulla on yleisesti tunnettu sivumerkitys. Se tarkoittaa häpykarvoitusta.

– Jos myytte nahkaa, kutsukaa sitä nahaksi. Älkää kutsuko sitä häpykarvoitukseksi, jos ette myy sitä, älkääkä kutsuko olutta häpykarvoitukseksi, jos se ei ole raaka-aine, Nikora sanoi brittilehti Guardianin mukaan.

Nikora pyysi yrityksiä käyttämään omaa kieltään tuotteidensa mainostamiseen.

– Jotkut kutsuvat sitä arvostamiseksi. Minä kutsun sitä kulttuuriseksi omimiseksi, Nikora sanoi Facebookissa.

Toinen yritys aikoo jatkaa samalla nimellä

Hell's Basementin perustaja Mike Patriquin esitti anteeksipyyntönsä Uuden-Seelannin yleisradioyhtiö RNZ:n haastattelussa. Hän sanoi, ettei yhtiö tiennyt kaksoismerkityksestä, eikä tarkoituksena ollut loukata.

– Emme myöskään pidä häpykarvoitusta hävettävänä, vaikka myönnämmekin, ettei se sovi olueen, Patriquin sanoo.

Myös Karakoch on esittänyt anteeksipyyntönsä. Hell's Basement harkitsee oluensa nimen muuttamista, Karakoch aikoo jatkaa liikettään samalla nimellä.

– Luotimme viranomaisiin. Kaikki on tehty lain mukaan. Tämä ei ole banaanivaltio. On olemassa sääntöjä ja me noudatimme niitä, hän sanoo New Zealand Heraldille.

Vastaavia mokia sattuu ajoittain

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun yritykset kompastuvat kieleen markkinoinnissaan. Kaksi vuotta sitten Coca-Cola yritti yhdistää maoria ja englantia kirjoittamalla juoma-automaatteihin lauseen "Kia ora, Mate".

Englannista mate kääntyy kaveriksi, mutta maoriksi se on kuolema. Automaateissa luki siis "tervehdys, kuolema".

Vastaavia esimerkkejä on toki muualtakin. Suomalaisillekin tutun maastoauton Mitsubishi Pajeron nimi on johdettu Etelä-Amerikan vuoristossa elävästä kissaeläimestä, mutta espanjankielisissä maissa se vaihdettiin hyvin nopeasti metsästäjää tarkoittavaan Monteroon.

Pajero on espanjaksi alatyylinen haukkumasana.