Takaisin vedettäviä kana- ja kinkkupihvejä. Kuva: Pouttu Oy

Torstaiaamuna on tiedotettu kolmesta ruokatuotteen takaisinvedosta, jotka johtuvat tuotteen sisältämästä gluteenista. Pakkauksissa tuotteiden kerrotaan olevan gluteenittomia. Kaikki tuotteet on valmistettu Pouttu Oy:n tehtaalla.

Pouttu kertoo tiedotteessa vetävänsä takaisin Nopeat Rapeat Kananfileepihvit 250 g ja Possun Kinkkupihvit 250 g -pakkauksia. Tuotteet sisältävät pakkaustiedoista poiketen vehnägluteenia. Kanapihveissä ja kinkkupihveissä takaisinveto koskee päiväyksellä 26.10.2023 ja 2.11.2023 olevia tuotteita.

MeEat Food Tech Oy vetää takaisin MUU Nugget -pakkauksia. Tiedotteen mukaan tuotteeseen on joutunut gluteenia sisältävää raaka-ainetta. Takaisin vedetään 200 gramman pakkauksia, joiden viimeinen käyttöpäivä on jokin seuraavista: 24.10.2023, 29.10.2023, 7.11.2023, 12.11.2023, 19.11.2023. Lisäksi takaisinveto koskee tukuissa myytyjä 1 kilogramman pakastepakkauksia, joiden päiväys on 26.6.2024 ja 15.8.2024.

Tuotteet voivat aiheuttaa haittaa gluteenille yliherkille ihmisille. Muille tuotteet ovat turvallisia, tiedotteessa sanotaan. Kyseiset tuotteet voi palauttaa ostopaikkaan.

Takaisin vedettäviä kasvisnugetteja. Kuva: MeEat Food Tech Oy

Juttua korjattu 27.10. kello 12.42: Korjattu tekstissä virheellisesti kirjoitettu MeEat Food Techin nimi.