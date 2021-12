Kolme parasta ystävää aikoo järjestää New Yorkissa perinteiset mutta viimeiset ja siten äärimmäiset aattoillan rellestysjuhlat. Kuvassa Ethan (Joseph Gordon-Levitt), Isaac (Seth Rogen) ja Chris (Anthony Mackie). Kuva: Sarah Shatz

The Night Before

TV2 klo 21.00





*** Kohta meillä on joulu, juhla armas lapsien, mutta Jonathan Levinen komediassa keskenkasvuista käytöstä harrastavat aikamiehet. Lähtökohta rellestyskomedialle ei voisi kliseisempi olla. Nippa nappa plussan puolelle The Night Before asianmukaisen kamalissa jouluvillapaidoissaan ja sienipäissään silti punnertaa. Kaverikolmikko on rymynnyt jo vuosia yhdessä aattoillan, mutta isyyden vuoksi edessä on viimeinen kerta.

Joulukupletin juonta ei ole vaikea arvata, mutta tähtikolmikko puskee siihen virtaa ja tunnetta. Seth Rogen ja Joseph Gordon-Levitt olivat asialla jo elokuvassa 50/50, joten kokemusta on.