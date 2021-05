Katuvalokuvauksessa Kasperi Kropsua viehättää helppous ja yllätyksellisyys. Kuvassa Kropsu kuvaa itseään Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Ilolanpuistossa. Kuva: Kasperi Kropsu

Eipä arvannut oululaislähtöinen rullalautailija Kasperi Kropsu, 27, keväällä 2018 nilkkansa murtaessaan, että onnettomuus muuttaisi hänen elämänsä suunnan täysin.

– Elämääni tuli onnettomuuden seurauksena yhtäkkiä suuri tyhjiö, kun en päässyt tekemään sitä mitä olin tehnyt 5-vuotiaasta lähtien eli skeittaamaan. Nilkutin kävelykepeillä pitkin Helsingin katuja ja istuin puistonpenkeillä kipsi ojossa ihmetellen, että mille tässä alkaisi, vuonna 2015 helsinkiläistynyt Kropsu muistelee.

Hetken mielijohteesta Kropsu hankki itselleen digijärjestelmäkameran.

– Olen aina ollut visuaalinen ihminen ja videokuvaus oli minulle hyvinkin tuttua skeittihommista sekä Oulun Pikisaaressa vuonna 2012 käymästäni media-assistenttikoulutuksesta. Ajattelin, että saikkuillessa voisi olla hyvä sauma perehtyä enemmän myös valokuvaamiseen.

Ensin Kropsun ajatuksena oli valokuvata vain kavereitaan, mutta nopeasti hän löysi itsensä tallentamasta hetkiä Helsingin kaduilta.

– Valokuvausharrastus lipsahti katukuvaamisen puolelle oikeastaan kuin itsestään. Aloin etsiä katukuvauksesta tietoa ja huomasin, että Suomessa koko genre on ollut kaamoksessa 70-luvulta lähtien. Vaikka katukuvauksen harrastajia on Suomessa iso joukko, se on silti aika undergroundia.

Jopa tuhat kuvaa päivässä

Kasperi Kropsu sanoo katuku­vauksen kasvaneen hiljalleen hänelle skeittilautaakin suuremmaksi intohimoksi. Tänä päivänä hän ei poistu kotoaan ilman kameraa.

– Kamera on minulla kokoajan laukaisuvalmiudessa ja katse etsii kaiken aikaa kuvauksellisia hetkiä ja kohteita.

Parhaimpina päivinä Kropsun digijärjestelmäkameran muistikortille tallentuu jopa tuhat kuvaa. Filmikameran kanssa rullallinen.

– Kuvia on helppo poistaa, mutta menneeseen hetkeen ei voi palata uudelleen.

Kropsu kuvailee itseään kameran kanssa katujen varjopuolilla liikkuvaksi haamuksi.

– Yritän kuvata mahdollisimman huomiota herättämättömästi. Siten kuvista tulee aidompia.

Aitouden lisäksi Kropsun mennyttä aikaa henkivissä katukuvissa toistuvat vahvat valojen ja varjojen leikit.

– Oma tyyli on löytynyt kuin itsestään.

Kasperi Kropsun kuviin tallentuu paikkojen lisäksi myös ihmisiä. Julkisella paikalla ihmisten valokuvaaminen on sallittua, mutta kaikki eivät sitä purematta niele.

– Aina silloin tällöin joudun selittämään, miksi kuvaan. Vain kerran tilanne on kunnolla eskaloitunut. Yritin laukaista tilanteen kehumalla kuvauksen kohteeksi osuneen herran tyyliä, mutta se ei auttanut. Hän haukkui minut ihmiskunnan pohjasakaksi ja poistui paikalta. Skeittarina olen kuullut tämän useasti, joten olen aika paksunahkainen kritiikille.

17 000 seuraajaa

Kasperi Kropsu julkaisee katukuvia Instagram-tilillään. Seuraajia on kertynyt jo 17 000. Debyyttinäyttelykin on vireillä, mutta milloin ja missä, sitä Kropsu ei suostu vielä paljastamaan.

– Näyttelyasia on vielä hieman kesken. Siitä kuullaan pian lisää, hän lupaa.

Kuvaukseen liittyviä tilaustöitäkin on enenevissä määrin.

– Vielä toistaiseksi tämä on minulle enemmän harrastus kuin työ, mutta haaveilen siitä, että jonain päivänä elättäisin tällä itseni. Olen sellainen tyyppi, että minulla on aina oltava joku tavoite, jota kohti menen täysillä, ja juuri nyt se on tämä katukuvaaminen.

Vielä keväällä 2019 Kropsun tähtäin oli Tokion vuoden 2020 olympialaisissa, jossa rullalautailun piti olla lajina mukana ensimmäistä kertaa. Koronapandemian vuoksi olympialaiset siirrettiin kesälle 2021, mutta niihin karkeloihin Kropsu ei enää havittele.

– Olin maajoukkueen mukana Lontoon karsinnoissa 2019 ja tajusin, että suuren maailman hommat ovat aivan liian vakavia omaan makuuni. Jos kanssaskeittaajalta tulee kyynärpäätä kylkeen, niin se ei enää ole sitä, mitä laji minulle edustaa, Kropsu puhuu.

– Lisäksi olin juuri toipunut nilkkamurtumasta enkä ollut lähelläkään sitä tasoa, mitä olympialaisiin pitäisi olla. Noissa kisoissa menestyäkseen pitäisi pystyä treenaamaan ammattimaisesti joka päivä.

Lontoon reissun jälkeen Kropsu luopui sponsoreistaan, tyhjensi kisakalenterinsa ja on sen jälkeen skeitannut ainoastaan pitääkseen hauskaa ja tavatakseen kavereitaan.

– Kokonaan skeittaus ei katoa elämästäni koskaan. Se tulee aina olemaan osa identiteettiäni.