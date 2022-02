Käsite ”kipuraja” on polttoaineiden hinnoista puhuttaessa tuttua sanastoa. Nyt monen mielestä yksi kipuraja on ylitetty, kun maan bensiinimittareilla on nähty yli kahden euron litrahintoja.

Ammattiliikenteeseen raskaasti vaikuttava dieselin hinta lähestyy samaa rajaa sekin.