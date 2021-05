Arkistokuva Ylivieskan Kärkkäisestä. Kuva: Heikki Uusitalo

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion (Nivala, Ylivieska, Sievi, Alavieska) alueella Nivalassa todettiin lauantaina yksi uusi koronavirustartunta. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa on tällä hetkellä altistuskaranteenissa yhteensä noin 80 henkilöä.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotti viikonloppuna, että perjantaina 14. toukokuuta Kärkkäisen tavaratalossa Ylivieskassa asioineet ovat saattanet altistua koronavirustartunnalle. Altistusmahdollisuus koskee erityisesti Fresh!Burgerissa kelo 13–13.30 asioineita henkilöitä.

Kallio painottaa, että koska koronavirustilanne on heikentynyt lähialueilla – erityisesti Keski-Pohjanmaalla – nopeasti, hygieniaohjeiden noudattaminen on nyt erityisen tärkeää. Käsiä on syytä pestä huolellisesti, pitää turvavälejä ja kasvomaskia. Jos saat vähäisiäkään hengitystieinfektion oireita, vältä kodin ulkopuolisia kontakteja ja hakeudu herkästi koronatestiin.