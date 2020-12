Myllypub sijaitsee Nivalan keskustassa. Kuva: Heikki Uusitalo

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa, että sen alueella – Nivala, Ylivieska, Alavieska, Sievi – on todettu torstaina iltapäivään mennessä neljä uutta koronavirustartuntaa.

Uusista tartunnoista kaksi on todettu Ylivieskassa, yksi Nivalassa ja yksi Sievissä.

Keskiviikkona alueelta raportoitiin kuudesta uudesta tartunnasta, joista kolme oli Nivalassa, kaksi Ylivieskassa ja yksi Alavieskassa.

Tartunnat liittyvät aiemmin todettuihin tartuntaketjuihin, mutta niihin liittyy kaksi altistustilannetta. Koronavirukseen sairastunut henkilö on ollut Jedun Ylivieskan yksikössä 25.–26.11. Varsinaiset lähikontaktit on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin.

Toinen altistumistilanteista on ollut Nivalan Myllypubissa, jossa on ollut ainakin yksi koronavirusinfektioon sairastunut henkilö perjantaina 27.11. ja lauantaina 28.11 kello 22–24. Varsinaiset lähikontaktit on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin. Ravintola itse kertoo sulkevansa ovensa omatoimisesti loppuviikoksi ja puhdistavansa tiloja.

Altistumistilanteisiin pubissa tai Jedun yksikössä mahdollisesti joutuneita opastetaan seuravasti:

Jos sinulla ilmenee hengitystieinfektion oireita tai kuumetta, hakeudu herkästi koronavirustestaukseen. Voit pyytää lähetteen testiin Kallion pandemiavastaanoton numerosta p. 08 419 5140. Työterveyshuollon asiakkaat voivat kysyä lähetetty myös työterveyshuollosta.

Vaikka olisit oireeton, suosittelemme, että vältät riskiryhmiin kuuluvien ihmisten luona vierailua ainakin 7.12. saakka.

Päivitetty kello 17.59: Lisätty opastusosio loppuun.