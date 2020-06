Oulun poliisi ohjeistaa pyöränomistajille, että mitä arvokkaampi pyörä, sitä parempi lukko kannattaa hankkia. Pyörää kannattaa säilyttää sisällä aina, jos mahdollista. Kuvituskuva on lavastetusta tilanteesta. Kuva: Pekka Peura

Oulun poliisilaitos on saanut toukokuun alun jälkeen jo yli 200 rikosilmoitusta polkupyörävarkauksista. Pyöriä on varastettu lähes kolme kappaletta vuorokaudessa, mutta varastettujen pyörien määrän sijasta poikkeuksellista on, että pyörien joukossa on ollut paljon arvokkaita, yli tuhannen euron arvoisia pyöriä.

– Tilanteessa varmasti näkyy, että ihmisillä on nykyään enemmän arvokkaita pyöriä. Kun esimerkiksi sähköpyörien määrä on kasvanut, niin varastettavaksi on enemmän arvokkaita pyöriä kuin ennen, Oulun poliisilaitoksen komisario Eeva Törmänen kertoo.