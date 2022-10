Näin Kalle Rovanperä tuli maaliin maailmanmestarina Video: MTV

Kalle Rovanperä ajoi Uudessa-Seelannissa sekä osakilpailun että kisan päättäneen Power Stage -erikoiskokeen voittoon ja karkasi näin tavoittamattomiin MM-sarjan pistetaulukossa.

Lauantaina 22 vuotta täyttäneestä suomalaiskuskista tuli kautta aikain nuorin rallin maailmanmestari. Rovanperää ennen nuorimman mestarin titteli oli edesmenneen Colin McRaen hallussa. Skotti oli mestaruuskaudellaan vuonna 1995 reilut 27 vuotta vanha.

– On vaikea kuvailla näitä tunteita. Päällimmäisenä on toki mielessä iso ilo ja helpotus, kun saatiin vietyä homma maaliin. Uskon, että todelliset tunteet tulevat pintaan vähän myöhemmin, Rovanperä huokaisi.

– Tietenkin tämä merkitsee paljon. Tämä on ollut ainoa tavoite siitä asti, kun aloimme tehdä tätä ammattimaisesti. Nyt kun tavoitteen saavuttaa, se merkkaa paljon.

Rovanperä vei Uuden-Seelannin rallin näytöstyyliin. Tallikaveri Sebastien Ogier jäi nuoresta suomalaisesta yli puoli minuuttia. Mestaruustaiston pahin uhkaaja, Hyundain Ott Tänak oli kisan kolmas häviten Rovanperälle 48,5 sekuntia.

Mestarin hermot olivat rautaa

Jyväskylän kupeesta Puuppolasta lähtöisin oleva Rovanperä selvitti sunnuntain neljä erikoiskoetta tyylilleen rauhallisesti, mutta kellottaen myös jokaisella pätkällä ajan kahden nopeimman joukkoon.

Rovanperän mestaruuden yksi salaisuus oli varmasti nuoren miehen käsittämättömän kova hermojen hallinta.

Kalle Rovanperä juhli lauantaina 22-vuotissyntymäpäivä ja sunnuntaina rallin maailmanmestaruutta. Kuva: Toyota Gazoo Racing

– Olin yllättävän rento aamulla, kun lähdimme pätkille. Odotin, että olisi vähän enemmän hermostuttanut. Pystyin ajamaan aika rennosti kolme ensimmäistä pätkää. Power Stagen lähdössä oli ehkä vähän enemmän tunnetta, kun piti odotella omaa vuoroa. Se oli vähän rankkaa, Rovanperä summasi.

– Enemmän olin hermostunut ennen kisaa ja perjantaina kuin tänään. Silloin oli hankalat olosuhteet ja piti taistella, että pysyimme kärkitaistossa mukana. Tänään pystyimme aika tavalla vain nauttimaan.

Voitto Uudessa-Seelannissa oli Rovanperälle ja kartanlukijoiden mestariksi kruunatulle Jonne Halttuselle jo kauden kuudes.

Mestaruuspolku rakentui hyvin nuorena

Nuoresta iästään huolimatta Rovanperä on ajanut autoilla jo yli vuosikymmenen. Jo vuonna 2008 maailmalle levisi videoita, joissa vain kahdeksanvuotias Rovanperä komentaa ralliautoa aikamiehen elkein isänsä Harri Rovanperän opastuksella.

Yläkouluikäisenä Rovanperä kilpaili jo Latviassa. Lopullinen läpimurto tapahtui kaudella 2018, kun suomalaiskuljettaja sijoittui WRC2-luokassa kolmanneksi. Seuravana vuonna tuli jo luokan mestaruus.

Katso Kalle Rovanperän henkilökuva:

Kaikkien aikojen nuorin rallin maailmanmestari – katso Kalle Rovanperän henkilökuva

MM-kaudesta on ajettavana vielä kaksi kilpailua, joissa Rovanperä voi keskittyä vain nautiskeluun.

– On hienoa mennä loppukauden kisoihin mestarina. On kivaa, ettei tarvitse enää taistella mestaruudesta, Rovanperä totesi.

– Koko kausi on ollut suurimmaksi osaksi vahvaa tekemistä. Vaikeuksista on noustu ja virheistä on otettu oppia.

Jokainen mestari tarvitsee alleen myös kilpailukykyisen auton. Jari-Matti Latvalan johtama Toyota on ollut tällä kaudella tasaisin tiimi MM-sarjassa.

– Tietenkin kaikki lähtee tiimistä. Talli on tehnyt autosta nopean ja luotettavan. Se oli merkittävää varsinkin alkukaudesta. Olen pystynyt vain nauttimaan ajamisesta, Rovanperä muistutti.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 9.44.