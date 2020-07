Irlanti ja koronavirus

Irlannissa koronavirukseen on kuollut 1 741 ihmistä. Koronavirusdiagnoosin saaneita on tähän mennessä ollut 25 509. Heistä on parantunut 23 364.

Irlannin hoitolaitoksissa tapahtuneiden koronakuolemien osuus on ollut prosentuaalisesti yksi maailman korkeimmista.

Irlannin viisiosaisesta neliosaiseksi lyhentynyt koronavirussulun asteittainen purku alkoi 18.5. Toinen vaihe tuli voimaan 8.6. ja kolmas 29.6. Näillä näkymin viimeinen vaihe on 20.7. Osaa vaiheiden sisällöistä on virustilanteen parantuessa aikaistettu.

Viimeisen kahden viikon aikana Irlannissa on ollut uusia tartuntoja 2,9 kappaletta sataatuhatta asukasta kohden. Suomen asettama raja karanteenin poiston saaville maille on kahdeksan.