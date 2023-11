Kalevan verokoneessa listataan viime vuonna yli 100 000 euroa ansainneita ihmisiä Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Verokoneeseen päivitetään myöhemmin myös koko maan vuoden 2022 tulokärki.



Viime vuosiin verrattuna verottajan antamissa tiedoissa on se ero, että nyt tietojen luovutusta ei ole voinut vastustaa. Näin tiedot ovat heti kättelyssä täydellisemmät kuin viime vuosina.



Alle 100 000 euroa tienanneista verotiedot on haettava verottajalta erikseen. Kalevan toimittajat tekevät tätä työtä aamusta alkaen esimerkiksi poliitikkojen osalta. Luvassa on koko päivän kestävä kattava verouutisointi Kalevan verkossa.

Kaikki verojutut löydät koottuna täältä.

Päivitys kello 8.20: Koneessa oli Pohjois-Pohjanmaan osalta vika, joka saatiin korjattua kello 8.57. Lisätty koko maan listaus kello 9.11.