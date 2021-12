Oululainen Rami Kurkinen asioi tiistaina Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa. Kurkisen mukaan olisi hyvä, että palveluja saisi joka paikassa niin, ettei matkaa sosiaali- ja terveyskeskukseen kertyisi pitkiä matkoja. Kurkinen ei ole vielä perehtynyt aluevaalien ehdokkaisiin, mutta kertoo, että voisi valita jonkun, joka vastaa hänen omia arvojaan. Kuva: Pekka Peura

Aluevaalien ehdokkaat ovat vahvasti sitä mieltä, että jokaisessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.

Kalevan vaalikoneeseen vastanneista aluevaaliehdokkaista samaa mieltä väittämän kanssa on lähes kolme neljästä. Vajaa viidennes on sitä mieltä että sosiaali- ja terveysasema jokaisessa kunnassa ei ole välttämätön edellytys. Käsitys siitä, mitä oman kunnan sosiaali- ja terveysasema viime kädessä tarkoittaa, on varsin laaja.