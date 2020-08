Annimari Korte (kesk.) haastoi Euroopan kärjen tiistaina Paavo Nurmi Gamesissa. Kuva: MAURI RATILAINEN/EPA

Kalevan urheilupodcastin uusimmassa jaksossa käsitellään kotimaisen yleisurheilun superviikkoa. Paikan päällä tiistain Paavo Nurmi Gamesin seurannut Kai Nevala on Turussa myös loppuviikon Kalevan kisojen ajan ja käy Joonas Hentilän kanssa läpi tapahtumien antia.

Nevala kehottaa katsojia seuraamaan Kalevan kisoissa muutamaa Oulun seudun urheilijaa, jotka eivät välttämättä vielä hätyyttele terävintä kärkeä, mutta taistelevat tulevaisuudessa SM-mitaleista.

– Samuel Purola toki on 200 metrillä kenties suurin voittajasuosikki ja Elina Lampela on ollut Suomen paras seiväshyppääjä, kun Wilma Murto on ollut loukkaantuneena, mutta Oulun seudulla on paljon 16–19-vuotiaita lahjakkaita naisurheilijoita, Nevala sanoo.

Voit kuunnella jakson myös Soundcloudissa ja Spotifyssa.