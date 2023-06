Sanna Keskinen valittiin Kalevan päätoimittajaksi Kyösti Karvosen siirryttyä eläkkeelle. Keskinen on toiminut Kalevan päätoimittajana nyt reilun kolmen vuoden ajan. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Aamulehden uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi ja Sanoman Pirkanmaan yhteistoimituksen johtajaksi on nimitetty Sanna Keskinen, 48. Keskinen toimii tällä hetkellä oululaisen Kalevan vastaavana päätoimittajana ja Kaleva Median johtoryhmän jäsenenä.

Kalevan uuden päätoimittajan rekrytointi käynnistyy lomien jälkeen. Mahdollisesti tarvittavista väliaikaisjärjestelyistä sovitaan ja tiedotetaan lähiaikoina.

Keskinen aloitti Kalevan päätoimittajan tehtävässä toukokuussa 2020. Sitä ennen hän oli toiminut muun muassa Kainuun Sanomien päätoimittajana ja Oulun kaupungin viestintäjohtajana.

Keskinen aloittaa tamperelaisessa Aamulehdessä viimeistään marraskuun alussa. Lehden toimitus on hänen mukaansa hyvässä iskussa.

– Digikehitys kovassa vauhdissa ja tavoitteet korkealla. On ilo päästä tekemään työtä kotimaisen median ja pirkanmaalaisten ihmisten hyväksi tällaisen porukan kanssa, Keskinen sanoo Sanoman tiedotteessa.

Satakunnan Kansan vastaava päätoimittaja Tomi Lähdeniemi jatkaa marraskuuhun saakka oman toimensa ohella Aamulehden vastaavana päätoimittajana ja Pirkanmaan yhteistoimituksen johtajana.

Kalevan toimitusjohtaja Juha Laakkonen onnittelee Keskistä valinnasta.

– Sanna on tehnyt hyvää työtä Kalevan päätoimittajana ja osana yhtiön johtoa, ja on harmi, että hän lähtee, Laakkonen sanoo.

– Kaleva on ollut hyvä työnantaja ja olen viihtynyt hyvin. Erityisen kiitoksen haluan antaa Kalevan toimitukselle, joka on todella ammattitaitoinen ja mukava työyhteisö. Aamulehden päätoimittajuudessa kohtasivat sekä ammatilliset että siviilipuolen vetovoimatekijät, ja olo on yhtä aikaa haikea ja innostunut, sanoo Tampereelta syntyisin ja Hämeestä kotoisin oleva Keskinen.