Heikki Uusitalo. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kalevan monimediatoimittajaksi on valittu Heikki Uusitalo, jolla on pitkä kokemus eri tehtävistä Kalevassa. Hän on työskennellyt muun muassa verkkotoimittajana, verkkotuottajana ja Ylivieskan aluetoimittajana. Uusitalo toimi viimeksi Kalajokilaakson päätoimittajana.



Heikki Uusitalo aloittaa työskentelyn Kalevan monimediatoimittajana tiistaina 15. helmikuuta.