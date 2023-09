Hyvinvointialue Pohteen virheen takia liikaa palkkaa saaneiden noin 60 hoitajan pitäisi saada pitää liikaa maksetut palkkarahansa.

Tätä mieltä on selkeä enemmistö verkossa Kalevan pikakyselyyn vastanneista lukijoista.

Vastauksia kertyi vuorokaudessa huomattava määrä, noin 4 700. Useampi sata vastaajaa jätti myös perustelun mielipiteelleen.

Kyselyyn saattoi vastata vapaasti verkossa, eli kyse ei ole tilastollisesti edustavasta tutkimuksesta.

Kaleva uutisoi torstaina, että Pohde eli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on maksanut kesäkuusta alkaen liikaa palkkaa noin 60 hoitajalle. He ovat työskennelleet Oulussa. Neljän kuukauden ajalta liikaa maksetut palkat on päätetty periä hoitajilta takaisin.

Tehyn pääluottamusmiehen mukaan kyse on kesäkuun alun jälkeen töihin tulleista määräaikaisista tai vakituisen työn aloittaneista hoitotyöntekijöistä. Työsopimuksiin oli heille merkitty virheellinen palkka. Takaisin perittävät summat vaihtelevat 18–300 euron välillä.

Oulussa ja valtakunnallisestikin on viime viikkoina kohuttu osalle OYSin lääkäreistä maksetuista jopa kymmenien tuhansien eurojen ylimääräisistä palkoista. Niitä ei peritä takaisin.

Pohteen mukaan lääkärien palkkojen perimättä jättämisessä on kyse erilaisesta tilanteesta kuin nyt hoitajaryhmän kohdalla.

Kalevan kyselyyn vastanneista 85 prosenttia katsoi, ettei hoitajien palkkarahoja pitäisi periä takaisin.